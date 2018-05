China's eerste eigen vliegdekschip wordt op zee getest

China heeft zijn eerste vliegdekschip dat helemaal in eigen land is gebouwd naar zee gestuurd voor testen, meldt persbureau AP. De bouw van het schip is een teken van de toenemende militaire macht van China.

Volgens staatsmedia heeft het schip, dat nog geen naam heeft, zijn werf in de havenstad Dalian verlaten. De maritieme autoriteiten hebben het scheepvaartverkeer opgedragen om een deel van de zee ten zuidoosten van Dalian de komende week te mijden.

Peking heeft al een vliegdekschip in de vaart: de Liaoning. De romp komt uit Oekraïne en is verder opgebouwd in China. De Liaoning en het nieuwe vliegdekschip lopen allebei op olie. Volgens verschillende media wil China ook een vliegdekschip met nucleaire aandrijving fabriceren. Zo'n vaartuig kan langer op zee blijven.

Vliegdekschepen gelden als een zeer intimiderend en effectief wapen. China is verwikkeld in diverse conflicten met buurlanden over territoriale wateren en eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. Ook de VS, dat meerdere vliegdekschepen in actieve dienst heeft, heeft moeite met de Chinese claims.