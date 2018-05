Politiefout: Math en Chrys gearresteerd voor de hennep van hun buren

Meneer en mevrouw Claessen kregen naar eigen zeggen niet te horen of ze waren aangehouden, laat staan waarvoor. Anderhalf uur lang doorzochten de agenten het pand en maakten daarbij opgeslagen meubels kapot, vertelt Math. Ook zijn vrouw kreeg, in pyjama, boeien omgedaan. "Ik heb gesmeekt of ik me mocht omkleden. Iedereen kon zien dat ik geboeid was. Dat is de grootste vernedering die je je kan indenken."

Het echtpaar werd meegenomen naar een politiebureau in Maastricht. Daar kregen de twee te horen dat ze waren aangehouden, vertelt Math. De politie dacht dat er een hennepkwekerij in hun pand zat. Maar dat bleek bij de buren te zijn, een vergissing dus. Later werden vijf van de zeven bij de hennepkwekerij betrokken buren aangehouden.