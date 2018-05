Songfestival: schep overzicht in urenlange show met ons spoorboekje

Waylon hoorde donderdagavond als laatste dat hij door was naar de finale. Het halen van de eindstrijd is alleen al een knappe prestatie, als je bedenkt dat we daar van 2005 tot 2012 überhaupt niet in waren geslaagd. De laatste jaren gaat het beter, met als negatieve uitzondering Trijntje Oosterhuis die niet verder kwam dan een veertiende plek in de halve finale.

Geloof

Waylon heeft door zijn succesoptreden met The Common Linnets al ervaring met een finale van het Songfestival. Hij oogt relaxed. Van der Zande sprak hem na afloop van de halve finale donderdagavond. "Hij gelooft echt in de act, ook na de commotie die er was rond de dansers. Hij heeft zelf nooit getwijfeld en noemde het zijn beste optreden van de afgelopen week."

Of Outlaw in 'em de tweede plek van The Common Linnets gaat evenaren, is maar de vraag. Bij de bookmakers staat Waylon nu op een negentiende plek. Rond middernacht zien we of de wedkantoren gelijk hebben gehad of dat Waylon iedereen heeft verrast.

De laatste keer dat Nederland won is al lang geleden, heel lang geleden.

Kijk hier naar een terugblik op de overwinning van Teach-In in 1975 en een impressie van de Nederlandse deelnemers daarna.