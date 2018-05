Songfestival: de sfeer is goed en het jaarlijkse relletje is geweest

Waylon moet vandaag en morgen flink aan de bak. Vanmiddag is er nog een generale repetite. Er is dan ruimte voor heel kleine aanpassingen (bijvoorbeeld in kleding), maar dat is het dan ook wel.

De muzikanten die later dansers blijken te zijn, zullen dus gewoon naast Waylon op het podium staan. Hij ziet ook geen enkele reden om daar van af te wijken.

Vanavond wordt de show in zijn geheel nog een keer opgevoerd, dan kijken de vakjury's mee en geven zij de punten (die voor de helft meetellen). Morgen is dan de grote tv-show en zullen we eindelijk zien wat Waylon met act voor ogen heeft.