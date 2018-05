Dieven aan de haal met politiekleding in Haren

Bij een inbraak in een politiebureau in Haren is kleding van agenten gestolen. Volgens RTV Noord sloegen de dieven afgelopen nacht hun slag in de Groningse plaats.

De inbraak werd vanochtend vroeg ontdekt toen agenten het kantoor in kwamen om met hun werk te beginnen. "Mijn collega's zagen dat er iets niet klopte", aldus een woordvoerder.

Zoals het nu lijkt, zijn geen wapenkluizen opengebroken. Hoeveel uniformen zijn gestolen, is niet bekend. Ook is onduidelijk of er nog andere spullen bij de inbraak zijn meegenomen.

Inventarisatie gestolen spullen

De woordvoerder laat weten dat er een inventarisatie wordt gemaakt van de gestolen spullen. "Het gaat niet om complete uniformen, maar onderdelen ervan." Hij wil niet zeggen over welke onderdelen het gaat. "Dat is daderwetenschap."

Het is niet voor het eerst dat dieven het gemunt hebben op politie-uniformen. Vorige week werd bekend dat het afgelopen najaar tijdens woninginbraken in Groningen en Friesland bij agenten uniformen werden gestolen. Bij een van de agenten werd ook een wapen meegenomen, maar dat is inmiddels weer terecht.