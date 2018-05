Inbrekers stelen politieuniformen en dienstpistool

Inbrekers hebben in het afgelopen najaar politie-uniformen en een dienstpistool gestolen. De inbraken waren bij twee agenten in Groningen en één in Friesland.

De politie wil niet kwijt waar precies werd ingebroken. De inbraken gebeurden in een tijdsbestek van enkele weken, waarbij steeds een uniform of een deel daarvan werd meegenomen.

Het dienstpistool dat werd gestolen, lag in een kluis. De politie zegt dat de betrokken agent volkomen volgens de regels heeft gehandeld bij het opbergen van zijn dienstwapen.

Volgens de politie staan de inbraken los van elkaar en zijn de inbrekers bij toeval op de uniformen gestuit. De politie heeft nog geen verdachten op het oog.

Het Dagblad van het Noorden heeft de diefstal openbaargemaakt. De krant had een WOB-verzoek ingediend over de voorbereiding van de Sinterklaasintocht in Dokkum, en vond daarin ook gegevens over de diefstallen.