'Vrede en welvaart' voor Noord-Korea zonder kernwapens

Noord-Korea staat een toekomst vol vrede en welvaart te wachten als het land zijn nucleaire programma opgeeft, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd. "Als Noord-Korea snel actie onderneemt om te ontwapenen, zijn de Verenigde Staten bereid om samen te werken met Noord-Korea en dezelfde welvaart te bereiken als die van onze Zuid-Koreaanse vrienden." Zuid-Korea is de elfde economie van de wereld.

Pompeo was de afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd in Noord-Korea voor een ontmoeting met leider Kim Jong-un. Hij bereikte toen de vrijlating van drie Amerikanen die in het stalinistische land gevangen zaten. De bezoeken van Pompeo plaveiden ook de weg voor de topontmoeting van Kim en president Trump, op 12 juni in Singapore. Daar zal de denuclearisering van het land centraal staan.

Kim Jong-un liet vorige maand al weten dat hij bereid is om te praten over een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. Daar zouden dan wel diplomatieke en economische concessies tegenover moeten staan.

Pompeo had gisteren overleg over de kwestie-Noord-Korea met zijn ambtgenoot uit Zuid-Korea. Die benadrukte nog eens dat alle sancties tegen Noord-Korea overeind blijven zolang de daad niet bij het woord wordt gevoegd.