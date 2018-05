Aantal verpleegkundigen neemt toe, maar het tekort blijft nijpend

Het aantal afgestudeerde verpleegkundigen is de afgelopen jaren flink toegenomen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kwamen er zo'n 9400 gediplomeerde verpleegkundigen van mbo- en hbo-instellingen. Dat waren er anderhalf keer zoveel als tien jaar geleden.

Sinds 2013 stijgt het aantal afgestudeerde verpleegkundigen snel. Een verklaring daarvoor heeft het CBS niet. De stijging is ook niet genoeg om het tekort aan verpleegkundigen weg te werken. Volgens beroepsvereniging V&VN zijn er op dit moment maar liefst 100.000 verpleegkundigen te weinig.

'Meer zij-instromers'

"Er zijn steeds meer ouderen, dat betekent steeds meer mensen die intensieve en complexe zorg nodig hebben", zegt directeur Kersten van V&VN. "Terwijl die mensen langer thuis blijven wonen en langer ziek zijn."

De beroepsvereniging ziet wel dat er in de verpleegkunde veel zij-instromers bij komen. "Wij krijgen signalen dat er meer belangstelling is voor zij-instromen dan er plekken zijn. Wij vermoeden dat veel mensen overwegen over te stappen naar de zorg."

Dag van de Verpleging

Het CBS komt met de cijfers over het groeiende aantal nieuwe verpleegkundigen op de Dag van de Verpleging. Die wordt traditioneel op 12 mei gehouden, de geboortedag van de Britse verpleegkundige Florence Nightingale. Op de Dag van de Verpleging worden zorgverleners in het zonnetje gezet.