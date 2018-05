Goed bewaard gebleven paard uit 79 na Christus gevonden in Pompeï

Archeologen hebben in Pompeï in Italië de resten van een paard gevonden, dat omkwam bij de vulkaanuitbarsting van 79 na Christus. Net als met veel andere levende wezens in de Romeinse stad, is het paard zo plotseling met een aslaag van de Vesuvius bedekt, dat het goed bewaard is gebleven en dat de contouren nog heel precies te zien zijn.

Door vloeibare gips in de holte van het paard in de aslaag te gieten en te laten stollen, is een gedetailleerd beeld van het dier ontstaan. Op het afgietsel zijn nog de teugels te zien, waaraan brons zat. Volgens de archeologen duidt dat erop dat het paard van een rijk persoon was, die er waarschijnlijk parades mee reed.

Het volwassen paard met een schofthoogte van 150 centimeter werd gevonden bij een grote villa die net ten noorden van Pompeï buiten de stadsmuren stond. In de stal waarin hij stond, waren zelfs de resten van een trog te zien. Naar huidige maatstaven is 150 centimeter niet veel voor een volwassen paard, maar de paarden waren destijds kleiner.