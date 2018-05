Schadevergoeding voor weduwe mortierongeluk Mali

De weduwe van de militair die twee jaar geleden in Mali omkwam bij een ongeluk tijdens een oefening krijgt een schadevergoeding. Volgens het AD zijn Jennifer Schouten en Defensie een bedrag overeengekomen voor de materiële schade.

De partner van Schouten, Henry Hoving, kwam op 6 juli 2016 om het leven toen een mortiergranaat ontplofte. Het projectiel zat toen nog in de granaatbuis. Zijn collega Kevin Roggeveld kwam ook om.

Het bedrag - dat volgens de krant niet wordt bekendgemaakt - is voor de materiële schade die de weduwe en haar gezin heeft geleden, zoals het verlies aan inkomen. Over de immateriële schade is ze nog in gesprek met Defensie, net als de andere nabestaanden van de omgekomen militairen.

Kritisch rapport

Eind september vorig jaar verscheen een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het ongeluk. Daarin staat dat Defensie ernstig tekort is geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. Volgens de OVV deugden de granaten niet en was de acute medische zorg niet op orde.

Schouten deed daarop aangifte en eiste een schadevergoeding van Defensie. "Ik wil gerechtigheid voor wat er is gebeurd", zei ze toen tegen Nieuwsuur. "De persoon die de munitie heeft gekocht en de persoon die besloot de munitie niet te laten testen: ik vind dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van mijn man."