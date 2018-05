Felle kritiek Macron op Duitse 'begrotingsfetisj'

De Franse president Macron heeft uitgehaald naar Duitsland. Als het land een leidende rol wil blijven spelen binnen de Europese Unie, zal het op financieel en economisch gebied stappen moeten zetten, zei hij in Aken.

Macron was daar om de Karelsprijs, een prestigieuze onderscheiding voor mensen die zich hebben ingezet voor de Europese integratie, in ontvangst te nemen. Ook bondskanselier Merkel was bij die prijsuitreiking aanwezig.

"Duitsland kan niet blijven vasthouden aan die eeuwige fetisj voor de begroting en handelsoverschotten", zei Macron in zijn dankwoord. "Een tweedeling tussen armere en rijkere landen, zoals er was tijdens de economische crisis, mag niet opnieuw de kop opsteken."

Terughoudend

Macron en Merkel zijn het met elkaar eens als het gaat om zaken als migratie, defensie en veiligheid, maar op het gebied van economie en financiën is er geen eensgezindheid. Merkel is terughoudend als het gaat om het opzetten van een begroting voor de hele eurozone. Want dat zou ertoe kunnen leiden dat Duitsland meer moet betalen voor andere, minder rijke, landen in de Eurozone.

Macron is het niet eens met mensen die Duitsland bestempelen als egoïstisch, zei hij, of als een land dat tegen hervormingen is, Maar het wordt volgens hem wel hoog tijd dat Berlijn zijn obsessies loslaat.

De Franse president wil meer financiële samenwerking in de eurozone, maar veel Duitse belastingbetalers willen dat niet. Ook de opkomst van de populistische AfD speelt daarbij een rol. Meer geld voor Europa kan in Duitsland niet op veel steun rekenen.

Concurrerender

Voordat Macron sprak, prees Angela Merkel het werk van de Franse president, die een jaar geleden aan de macht kwam en nadrukkelijk hervormingen in Europa op de agenda zetten. Maar zijn ideeën over het versterken van de economische en monetaire unie hebben tot nu toe niet op haar steun kunnen rekenen.

Merkel erkende dat Parijs en Berlijn van mening verschillen over hoe de eurozone moet worden versterkt. Beide landen werken aan een plan om de eurozone concurrender te maken. Dat moet in juni worden gepresenteerd. "Maar dit zijn moeilijke discussies", zei ze, "vanwege culturele verschillen."