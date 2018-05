Dus jij wil liever vrij met Bevrijdingsdag dan vandaag? Vergeet het maar

De AWVN-woordvoerder verwijst naar het zogenoemde stuwmeer aan vakantiedagen waarvan enkele jaren geleden sprake was: veel werknemers potten hun vakantiedagen op om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen of hun vakantiedagen in geld uitgekeerd te krijgen. "Toen bleek dat er voor miljarden werd opgepot en dus helemaal geen sprake was van een tekort aan vakantiedagen. Dat was voor de productie en de winst van veel bedrijven problematisch."

Vanaf 2012 werd het wettelijk verplicht vakantiedagen binnen zes maanden op te nemen. Daarmee werd eindeloos doorschuiven onmogelijk gemaakt. "Het doel was vrije dagen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld."

Het initiatief ligt volgens hem bij de vakbonden. "Meer vrije dagen willen is makkelijk gezegd, maar kost gewoon geld. Als de vakbonden meer vrije dagen willen, zal erover worden onderhandeld. De vraag van werkgevers is: wat staat er tegenover? De vergelijking met het buitenland is niet zo relevant."

FNV: geen uitruil

"Wij constateren dat er te weinig landelijke vrije dagen zijn, vergeleken met de ons omringende landen", reageert een FNV-woordvoerder. "Als we iets zouden veranderen, zou het een extra vrije dag zijn, niet een uitruil van vrije dagen. 5 mei is wat ons betreft een goede kandidaat, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor 1 mei, de Dag van de Arbeid. In veel landen ben je dan vrij, in Nederland niet."

Ondanks het standpunt van de FNV staat het onderwerp niet hoog op de agenda. "De discussie over 5 mei is al heel lang aan de gang en we ondersteunen deze ook zeker. Maar boven aan de agenda van de FNV staan onderhandelingen over loonsverhogingen en doorgeschoten flexwerk."