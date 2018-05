Schietincident Brussel gevolg van familievete

Het schot dat gistermiddag op het treinstation Brussel-Zuid werd gelost, was het gevolg van een vete tussen twee families. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. De dader is nog niet opgepakt.

Rond 17.00 uur vuurde iemand een schot af naar de grond. De harde knal leidde tot paniek onder reizigers. De politie en het leger ontruimden een deel van het station. Een zoektocht naar de dader leverde niets op. Wel werd op het station een kogelhuls gevonden.

Het Brusselse parket weet inmiddels wie de schutter is, maar heeft hem nog niet aangehouden. Uit verhoren van getuigen is gebleken dat een jarenlange familievete ten grondslag ligt aan het incident. Het gebruikte wapen is gevonden op de vluchtroute van de man.