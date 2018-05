Schot gelost op station Brussel-Zuid, schutter nog niet gepakt

Op het treinstation Brussel-Zuid is aan het eind van de middag wel degelijk een schot gelost. De Belgische spoorwegbeheerder meldde in eerste instantie dat er voetzoekers in het station waren afgestoken en dat dat tot paniek had geleid, maar volgens het Brusselse parket is er dus ook geschoten.

Meteen na het incident werden de stationshal en twee perrons ontruimd door de politie en het leger. Op bewakingsbeelden is volgens de Belgische krant De Standaard een verdachte te zien die iets na 17.00 uur een schot afvuurt naar de grond. Ook is er een kogelhuls gevonden.

De politie is op zoek naar de man. De twee perrons zijn nog afgesloten vanwege het onderzoek. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

Geïdentificeerd

Volgens de Belgische minister van Veiligheid Jan Jambon is de dader wel geïdentificeerd en is er geen sprake van terrorisme. Er moet worden uitgezocht waarom iemand met een pistool op het station liep, aldus de minister.