Recordopbrengsten bij veiling Rockefeller-collectie

Op de eerste dag ging een Picasso weg voor 115 miljoen dollar, het op een na hoogste bedrag ooit voor een werk van de schilder. Op het doek Fillette a la corbeille fleurie uit 1905 is een bloot meisje te zien.

Een Monet (Nympheas en fleur) werd verkocht voor 84,7 miljoen, een recordbedrag voor de Franse impressionist. Ook werken van andere schilders gingen voor absolute recordprijzen naar een nieuwe eigenaar, zoals een Matisse voor bijna 81 miljoen dollar. Zeven andere schilderijen brachten elk meer dan 30 miljoen op.

De totale opbrengst van de eerste dag bedroeg ruim 646 miljoen dollar. Daarmee werd het record voor de opbrengst in één dag van een private kunstcollectie ruimschoots overtroffen. In 2009 bracht de collectie van modeontwerper Yves Saint Laurent 484 miljoen dollar op.

Dag twee: porseleinen servies Napoleon

Op dag twee ging onder meer een werk van de in Rotterdam geboren schilder Willem de Kooning van de hand voor meer dan 14 miljoen. Een ander opmerkelijk stuk was een porseleinen servies dat ooit van Napoleon was en dat hij meenam naar het eiland Elba, waar hij de eerste keer in ballingschap verbleef. Opbrengst: bijna 2 miljoen.

Een tafel die in de huiskamer van de Rockefellers stond, bracht een half miljoen op, meer dan dertien keer de geschatte waarde. De set eetkamerstoelen leverde 250.000 dollar op. De totale opbrengst van dag twee lag ruim boven de 100 miljoen dollar.

De Rockefeller-collectie is door Christie's neergezet als een uitgelezen mogelijkheid om werken van wereldberoemde kunstenaars die nog in privaat bezit zijn in handen te krijgen. Een van de topmensen van het veilinghuis noemt het "een wereld evenement en een buitengewone verkoop". Anderen spreken van de veiling van de eeuw.