Onverwachte wending in Italië: Berlusconi maakt regering mogelijk

Na een politieke patstelling van twee maanden komt er mogelijk toch een nieuwe regering in Italië. Oud-premier en leider van Forza Italia Silvio Berlusconi kondigde aan dat zijn partij niet in de weg zal staan als de Vijfsterrenbeweging (M5S) en Lega een regering willen vormen.

Het gaat om de grootste doorbraak sinds de verkiezingen van afgelopen maart. Het leek er lang op dat de Italianen opnieuw naar de stembus zouden moeten: de drie genoemde eurosceptische partijen wonnende verkiezingen, maar anti-establishmentpartij M5S weigerde samen te werken met Forza Italia van Berlusconi, die zij als corrupt beschouwen. Aangezien Forza Italia en Lega bondgenoten zijn, leek samenwerking met alleen Lega lang geen optie.

Doorbraak

Dat veranderde gisteren. Berlusconi liet in een verklaring weten dat zijn partij weliswaar niet het vertrouwen zal uitspreken over een regering met M5S, maar dat hij Lega niet zal tegenhouden de samenwerking wel aan te gaan. In maart opende Lega al de deur voor samenwerking met M5S.

"We dachten dat we hier deze zomer weer nieuwe verkiezingen zouden krijgen", zegt correspondent Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal. "Berlusconi heeft uit eigen beweging een stap opzij gezet. De officiële reden daarvoor is het landsbelang, maar hij lijkt zich vooral te willen beschermen tegen nieuwe verkiezingen, waarbij zijn partij mogelijk zou zijn gedecimeerd."

Volgens Marghadi zijn er geruchten dat Berlusconi met Lega heeft afgesproken dat de regering in ruil voor zijn terugtrekking zijn zakenimperium met rust laat. Als hij bij nieuwe verkiezingen zijn politieke invloed zou hebben verloren, had Berlusconi zijn zakenimperium minder goed kunnen beschermen.

Premier

Wie de nieuwe premier wordt is nog maar de vraag, zegt Marghadi. "Dat is juist het compromis dat ze hebben gesloten. Lega-leider Matteo Salvini wilde graag met Berlusconi samenwerken omdat hij dan premier kon worden. Nu Berlusconi wegvalt, is M5S ineens de grootste partij en mogen zij eigenlijk de premier leveren. Omdat Lega dat absoluut niet wil, hebben ze nu afgesproken een nieuw persoon te zoeken."

Omdat M5S en Lega beide sterk anti-Brussel zijn, stevent Italië af op de meest eurosceptische regering die een oprichter van de EU ooit heeft gekend, zegt Marghadi. "Ze gaan zich niet aan de begrotingsregels houden en M5S begon deze week zelfs over een referendum om uit de euro te stappen. Er breken onzekere tijden aan wat betreft de toekomst van Italië in Europa."

Ondanks de handreiking van Berlusconi is het volgens Marghadi na de afgelopen twee maanden nog lang niet zeker dat de nieuwe regering er ook komt. "Ze kunnen er vandaag uitkomen, morgen of helemaal niet en dan gaan we alsnog stemmen."