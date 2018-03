Lega opent deur voor Vijfsterrenbeweging

In Italië heeft de leider van de rechtse, eurosceptische partij Lega gezegd dat regeringssamenwerking met de Vijfsterrenbeweging mogelijk is. Partijleider Matteo Salvini sluit alleen de verslagen regeringspartij PD uit van deelname aan een nieuwe regering. Tegen de buitenlandse pers zei hij dat alles verder open staat.

Samenwerking met de Vijfsterrenbeweging sloot hij een dag na de verkiezingen op 5 maart nog categorisch uit. Op de vraag of er een coalitie met de Vijfsterren in zat, antwoordde hij 'No' en om dat te onderstrepen tekende hij de letters 'N O' in de lucht.

De verkiezingen in Italië leverden winst op voor de rechtse en centrum-rechtse partijen, maar geen enkele partij is groot genoeg om alleen te regeren.

Verwacht wordt dat president Mattarella pas na 23 maart, als het nieuwe parlement voor het eerst bijeen is gekomen, de besprekingen opent over de vorming van een nieuw kabinet.

Minderheidskabinet

De Vijfsterrenbeweging werd de grootste partij op 4 maart, gevolgd door Lega. Die kwam als grootste uit de bus in de rechtse coalitie met Forza Italië van oud-premier Berlusconi en de Broeders van Italië.

Berlusconi speelt nu de tweede viool in die coalitie. Hij is voorstander van een centrum-rechts minderheidskabinet, waarbij mogelijk geprobeerd wordt de Vijfsterrenbeweging uit elkaar te spelen.

Lega-leider Salvini stelt zich vijandig op tegenover de Europese Unie en heeft al een paar keer zijn bewondering uitgesproken voor president Poetin.

De Vijfsterrenbeweging is veel moeilijker te peilen, en heeft linkse en rechtse elementen. Partijleider Luigi de Maio heeft gezegd dat zijn partij niets te maken wil hebben met partijen zoals het Franse Front National en de Nederlandse PVV. Hij wierp na de verkiezingen geen barrières op voor andere partijen.