Sluiting dreigt voor belaagd Joods restaurant

Sluiting dreigt voor het Joodse restaurant in Amsterdam waar in december de ruiten werden ingeslagen door een Syrische Palestijn. De eigenaar wil dat zijn zaak permanente bewaking krijgt. "Het is niet verantwoord om op deze manier door te gaan."

Gisteren schreef NRC dat de gemeente enkele weken voor de aanval was gewaarschuwd dat de dader zou zijn geradicaliseerd, maar dat de gemeente hem niet opnam in de aanpak voor geradicaliseerde moslims. "Een verkeerde inschatting", verklaren anonieme bronnen in de krant.

"Ik ben geschokt", schrijft restauranteigenaar Sami Bar-On daarover. "Er blijkt nu informatie achtergehouden te zijn en de restauranteigenaar wordt gewoon geschoffeerd", vult zijn advocaat aan. "Deze bagatelliserende houding is gevaarlijk en moet nu onmiddellijk stoppen."