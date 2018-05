'Amsterdam was gewaarschuwd voor radicalisering belager Joods restaurant'

Enkele weken voordat de 29-jarige Syrische Palestijnse man een Joods restaurant in Amsterdam aanviel, was de gemeente al gewaarschuwd dat de man radicaliseerde. De gemeente koos er toentertijd voor om de man door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg en niet om hem op te nemen in de aanpak voor geradicaliseerde moslims, meldt NRC.

Saleh A. sloeg in december vorig jaar de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam in en nam een Israƫlische vlag mee. Hij werd gearresteerd, maar niet vervolgd voor terrorisme. Inmiddels is hij wel opgenomen in de radicaliseringsaanpak, meldt de krant.

'Verkeerde inschatting'

Volgens bronnen heeft de gemeente destijds een "verkeerde inschatting" gemaakt. Het gemeentelijk meldpunt vond de man eerder 'verward' dan 'radicaal' toen een ambtenaar de melding over Saleh A. doorgaf. De verkeerde inschatting zou volgens de bronnen te maken hebben met de slechte situatie op de afdeling radicalisering en polarisatie van de gemeente Amsterdam. Daar waren meerdere werknemers destijds weggelopen en weggestuurd.

De zaak ligt gevoelig, omdat de Joodse gemeenschap de autoriteiten verwijt niet hard genoeg te hebben opgetreden. Volgens de advocaat van de eigenaar van het Joods restaurant is het motief achter de daad politiek-ideologisch. De man wordt alleen vervolgd voor vernieling en diefstal.

In april besloot het gerechtshof in Amsterdam dat Saleh A. niet vervolgd wordt voor terrorisme. De eigenaren van het restaurant hadden bij de beklagkamer van het hof verzocht of de man kon worden vervolgd voor een terroristisch misdrijf. Het hof gaf toen aan niet te wachten dat voor de strafrechter kon worden bewezen dat de man een terroristisch oogmerk had. De dader kan nu tot maximaal vijf jaar cel krijgen.