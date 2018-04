Vernieler Joods restaurant Amsterdam niet vervolgd voor terrorisme

De man die in december vorig jaar de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam insloeg en een Israƫlische vlag wegnam, wordt niet vervolgd voor terrorisme. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten.

Op 7 december sloeg de 29-jarige man, met een Palestijnse sjaal voor zijn gezicht, met een stok de ramen stuk van een koosjer restaurant en haalde er een Israƫlische vlag uit. Hij riep daarbij onder meer "Allahu Akbar". Later verklaarde hij de vlag in brand te hebben willen steken.

Het restaurant was gesloten toen het gebeurde.

Politierechter

Op 20 december vorig jaar stond de man voor de politierechter voor het inslaan van een aantal ruiten en het stelen van een vlaggenstok met vlag. Hij is nog niet veroordeeld, omdat de zaak is doorverwezen naar de meervoudige kamer.

De eigenaren van het restaurant hadden bij de beklagkamer van het hof verzocht of de man kon worden vervolgd voor zwaardere feiten, namelijk voor een terroristisch misdrijf.

Maar het hof verwacht niet dat voor de strafrechter kan worden bewezen dat de man een terroristisch oogmerk had.

Daarbij houdt het hof er rekening mee dat hij de ramen insloeg met een stok en dat hij niets bij zich had om de vlag mee in brand te steken.

Vijf jaar

De dader kan worden veroordeeld tot maximaal vijf jaar cel voor diefstal en vernieling. Volgens het hof geeft dat voldoende mogelijkheden voor een juiste straf, als de man wordt veroordeeld.