'Maatschappelijke acceptatie van kaalheid kan ook een oplossing zijn'

De Alopecia Vereniging - genoemd naar de aandoening waarbij haar uitvalt - richt zich onder meer op het omgaan met het soms plotselinge verlies van haar.

Kremer zelf verloor op haar 25ste in drie weken tijd al haar haar. Als zij zonder pruik op straat komt, valt ze op. "Er wordt naar mij gekeken, mensen denken dat ik ziek ben. Dat is lastig."

Chemo en kanker

Bij mannen is kaalheid de laatste tien, vijftien volgens Kremer meer geaccepteerd, omdat er meer kennis over is. "Maar bij een kale vrouw of bij een kaal kindje denk je eigenlijk altijd aan chemo en kanker. We hopen allemaal op genezing. Maar als het maatschappelijk meer geaccepteerd is dat kaalheid er ook bij hoort, dan kan dat ook een oplossing zijn."