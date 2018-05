Mogelijk nieuw middel ontdekt tegen kaalheid

Britse onderzoekers hebben mogelijk een middel gevonden tegen kaalheid. Het gaat om een medicijn dat eigenlijk bedoeld is voor de behandeling van botontkalking.

Onderzoekers van de Universiteit van Manchester ontdekten dat het middel haarfollikels stimuleert om te groeien, schrijft de BBC. Een element ervan valt een eiwit aan dat een rol speelt bij kaalheid.

Op dit moment zijn er maar twee middelen op de markt tegen haaruitval, maar die werken niet altijd even goed en hebben bovendien bijwerkingen. Mensen kiezen daarom vaker voor een haartransplantatie.

Mannelijke patiƫnten

Het onderzoek is uitgevoerd op haarfollikels van meer dan veertig mannen die haartransplantatie hebben ondergaan en is gepubliceerd in het blad PLOS Biology.

Een klinisch onderzoek bij mensen is nodig om te kijken of het middel veilig is en ook echt aanslaat.