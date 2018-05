Nederland wil Iran-deal zoveel mogelijk intact houden

Nederland gaat zich er op diplomatiek niveau voor inzetten om zoveel mogelijk van het atoomakkoord met Iran overeind te houden. "Dat is de enige manier om de nucleaire ambities van Iran in de gaten te houden en te beteugelen", zegt vicepremier De Jonge.

Hij zegt nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor Nederland zijn van het "buitengewoon onverstandige" besluit van de Amerikaanse president Trump om zich terug te trekken uit de deal. "Maar dit raakt de internationale veiligheid en uiteindelijk dus ook onze veiligheid." Hij wijst erop dat er ook Nederlandse handelsbelangen zijn die mogelijk geschaad worden. "Dat effect is nog niet te overzien."

De vicepremier wil op diplomatiek niveau met zoveel mogelijk partijen in gesprek blijven, ook met de Verenigde Staten "die een belangrijke bondgenoot zijn en blijven". "De kunst is om zoveel mogelijk over het voetlicht te brengen dat alle partijen gebaat zijn bij een deal met Iran. Al is het niet het beste akkoord, zonder akkoord heb je helemaal niks in handen."