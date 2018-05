Daders vergismoord krijgen 30 en 26 jaar cel

De twee hoofdverdachten van de vergismoord op dj Djordy Latumahina zijn veroordeeld tot 30 jaar en 26 jaar cel. Schutter Djurgen W. kreeg de hoogste straf van de Amsterdamse rechtbank. Opdrachtgever en medepleger Cedric R. kreeg 26 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Er stonden in totaal zeven verdachten terecht. Ulrich B., die onder meer de vluchtauto bestuurde, krijgt 18 jaar gevangenisstraf. Mede-organisator Wendell R., broer van Cedric, kreeg 16 jaar cel opgelegd. Twee autohelers moeten respectievelijk 48 weken en 80 dagen celstraf uitzitten.

Tony D., die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als tweede schutter, is vrijgesproken van medeplichtigheid van moord. Hij krijgt wel vier maanden celstraf voor onder meer vuurwapenbezit. Hij was al een aantal weken op vrije voeten, omdat er te weinig bewijs tegen hem was. Het OM gaat tegen de beslissing in hoger beroep.

Gezin onder vuur

De 31-jarige Latumahina werd in oktober 2016 vermoord in het bijzijn van zijn vriendin en 2-jarige dochter. De schutters openden met semi-automatische wapens het vuur op het gezin, toen Latumahina met zijn zwarte Mini Cooper aankwam bij de parkeerplaats van hun appartement in Amsterdam-West.