Rechtbank laat twee verdachten van Amsterdamse vergismoord vrij

De rechtbank in Amsterdam laat twee verdachten van de zogenoemde vergismoord vrij, onder wie één van de hoofdverdachten. De voorlopige hechtenis van Tony D. is per direct opgeheven, omdat er te weinig bewijs tegen hem is.

Tony D. is volgens het OM één van de twee schutters en tegen hem is 30 jaar cel geëist. Het vonnis in de zaak wordt pas op 9 mei uitgesproken, maar de rechtbank is nu al van oordeel dat D. niet langer moet worden vastgehouden.

Een tweede verdachte, Giovanni D., hoeft niet langer een enkelband om; ook hij heeft lang genoeg vastgezeten, oordeelt de rechtbank. Hij wordt verdacht van heling van auto's.

Doodgeschoten in parkeergarage

Tony D. was één van de belangrijkste verdachten van de moord die bekend werd als de vergismoord, op de 31-jarige Amsterdammer Djordy Latumahina. Die werd in 2016 in het bijzijn van zijn vriendin en 2-jarige dochtertje doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam.

De andere vier verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, blijven wel vastzitten.