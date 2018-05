'Belgische investeerders willen HEMA kopen, deal bijna rond'

Na een zoektocht van meer dan een half jaar lijkt er een nieuwe koper te zijn gevonden voor winkelconcern HEMA. Volgens De Telegraaf en het FD wil de Belgische investeringsmaatschappij Core Equity het bedrijf kopen en zijn de onderhandelingen bijna afgerond.

HEMA is nu in handen van de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital. Die kocht het bedrijf in 2007 voor 1,3 miljard euro. Het is gebruikelijk dat een investeringsmaatschappij een dergelijke investering na een paar jaar weer van de hand doet, maar de Britten zitten nu al ruim 10 jaar in HEMA. Twee eerdere verkooppogingen, in 2011 en 2014, mislukten.

De zoektocht naar een koper wilde niet echt vlotten. HEMA leidde de afgelopen jaren vooral verlies. In elf jaar tijd was er twee keer winst.

Lange termijn

Volgens het FD willen de Belgen circa 1 miljard euro betalen om HEMA, inclusief de schulden, over te nemen. Core Equity is een nieuwe investeringsmaatschappij die zegt niet op snelle winst uit te zijn. Bedrijven worden aangekocht voor een periode van tien jaar of langer voor ze weer worden doorverkocht.

HEMA geeft geen commentaar op het nieuws en zei eerder deze zomer met een update te komen over de verkoop.