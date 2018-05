NS breidt capaciteit op hsl-netwerk flink uit

De NS-treinen op het hogesnelheidstraject tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam krijgen er nog dit jaar veel zitplaatsen bij. De NS gaat met spoed alle treinen verlengen van zes naar zeven rijtuigen om de explosieve groei van het aantal reizigers op het traject te kunnen opvangen.

Volgens de spoorwegen wordt daarmee voorkomen dat de hsl-lijn aan zijn eigen succes ten onder gaat.

Vorig jaar reisden 25 procent meer reizigers over het hsl-traject dan het jaar ervoor, terwijl op tien procent was gerekend. Dat komt onder meer doordat Schiphol steeds meer reizigers trekt.

Aanpassen

De verlenging van de treinen komt boven op de geplande uitbreiding van het aantal ritten van vier naar vijf per uur op het hsl-traject. Zo'n snelle uitbreiding van de capaciteit is nog niet eerder vertoond.

De komende tijd gaat de NS de hsl-treinen technisch aanpassen. Er worden stukken tussen geplaatst; volgens de NS kunnen niet zomaar extra wagons aan de andere wagons worden gekoppeld en daarom is het nodig dat de treinen worden "opgeknipt".

Door de uitbreiding van het aantal zitplaatsen rijden er volgend jaar in beide richtingen elk uur 33 tot 35 rijtuigen tussen Amsterdam en Rotterdam via Schiphol over de hogesnelheidslijn.

Hoofdpijndossier

De hsl is al jaren een hoofdpijndossier voor de NS. De kosten van de aanleg vielen met 7,2 miljard euro veel hoger uit dan gepland en de Italiaanse Fyra-treinen die over het traject zouden rijden, werden na veertig dagen alweer van het spoor genomen vanwege technische mankementen.

Ook hebben reizigers last van vertragingen en uitval op het hsl-traject. De treinen en infrastructuur moeten aangepast worden om de punctualiteit te verbeteren. Het is nog niet duidelijk hoeveel de aanpassingen gaan kosten en wanneer die worden uitgevoerd.

Politiek

De politiek heeft geregeld kritiek geuit op de NS. Onlangs zei staatssecretaris Van Veldhoven nog dat dat de reiziger er niet langdurig last van mag hebben dat de hsl drukker bereden gaat worden.

"Dat meer treinen over de hogesnelheidslijn gaan rijden, is al jaren de planning, ook van de NS zelf. We hebben die kostbare lijn immers niet voor niets aangelegd", zei Van Veldhoven.