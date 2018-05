Bouw zonnepanelenfabriek Appingedam gaat niet door

De ontwikkeling van een zonnepanelenfabriek in Appingedam is stopgezet. Powerfield, dat de panelen zou gaan bouwen, maakt dat vandaag bekend. Ongeveer een jaar geleden kondigde het bedrijf de bouw van de fabriek aan.

De panelen zouden geplaatst worden in de zonneparken van Powerfield. In de fabriek, die over ongeveer een jaar klaar zou zijn, zouden 180 mensen gaan werken.

Het bedrijf onderzoekt nu een samenwerking met Energyra dat een zonnepanelenfabriek bouwt in Noord-Holland. Het zonnepark van Powerfield in Oppenhuizen zal worden uitgerust met deze zonnepanelen.

Prijs onder druk

De prijs van traditionele zonnepanelen in Europa is de afgelopen maanden te zeer gedaald om de productie daarvan door Powerfield winstgevend te maken, zegt het bedrijf zelf.

Volgens Powerfield is bovendien de vraag vanuit de Verenigde Staten bijna tot stilstand gekomen door hoge importtarieven op zonnepanelen die sinds begin dit jaar van kracht zijn. In Europa wordt de minimumprijs op Chinese panelen juist afgeschaft vanaf september.

De zonnepanelen die Powerfield wilde produceren, zijn van hetzelfde type als de Chinese panelen, zegt het bedrijf. En die zouden goedkoop zijn dankzij stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid.

De nieuwe generatie zonnepanelen van Energyra zouden langer mee gaan en bovendien meer stroom opwekken dan de traditionele panelen die Powerfield zelf wilde bouwen.