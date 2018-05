Familie 'vergisslachtoffer' Djordy Latumahina hoopt op levenslang

De zaak werd in maart inhoudelijk behandeld. Cherissa was toen niet in de rechtszaal, maar er werd wel een audioboodschap van haar afgespeeld. "Djor is zomaar plotseling uit het leven gerukt. Mijn dochtertje heeft moeten aanzien hoe wij doorzeefd werden. Ze heeft Djor ter plekke zien sterven en haar moeder bewusteloos zien raken."

De ouders van Djordy zaten wel in de zaal. "Mijn enige zoon is van mij afgenomen", zei zijn moeder in haar verklaring. "Doodgeschoten worden door mensen die niet eens de moeite nemen om te kijken of het wel hun doelwit is. Ik ben er kapot van."