Bedreigde officier verruilt OM voor wethouderspost in Breda

Officier van justitie Greetje Bos vertrekt bij het Openbaar Ministerie en wordt wethouder in Breda.

Bos was zestien jaar officier van justitie en deed veel zaken rond de georganiseerde misdaad in Brabant. Ze werd vooral bekend vanwege het vermoeden dat oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender een aanslag op haar zou hebben beraamd. Bos was op dat moment het gezicht van het Openbaar Ministerie in een grote strafzaak tegen Otto. Ze moest vanwege de bedreiging tijdelijk onderduiken.

De VVD benaderde de officier van justitie voor de wethouderspost. Welke portefeuille ze krijgt in het college van Breda, is nog niet bekend. "Greetje is nieuw in de politieke arena, maar als officier van justitie al geruime tijd bekend met de publieke zaak en met Breda. Met haar halen we een echte crimefighter en topvrouw binnen", zegt fractievoorzitter Thierry Aartsen tegen Omroep Brabant.

In Breda behaalde de VVD een verkiezingsoverwinning. De partij vormt een coalitie met D66 en PvdA.