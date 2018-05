Syrische staatstelevisie meldt Israëlische raketaanval

De Syrische staatstelevisie heeft een Israëlische raketaanval gemeld in de buurt van Damascus. Volgens de staatstelevisie schoot de Syrische luchtafweer twee raketten uit de lucht bij Kisweh, ten zuiden van de hoofdstad.

De aanval zou hebben plaatsgevonden een uur nadat president Trump bekendgemaakt had dat de VS zich terugtrekt uit het atoomakkoord met Iran. Iran en de aan Iran gelieerde Hezbollah-beweging geven militaire steun aan het regime van de Syrische president Assad.

Vergelden

Een Iraanse officier zegt dat de Israëlische aanval gericht was op een positie van het Syrische leger en alleen materiële schade heeft veroorzaakt.

Iran heeft gezworen dat het Israëlische aanvallen op Iraanse posities in Syrië zal vergelden. Vorige maand kwamen bij aanval op een Syrische legerbasis zeven Iraniërs om het leven. Volgens Iran zat Israël daar achter. Israël laat zich zelden uit over aanvallen in Syrië.

Golan

Het Israëlische leger heeft na de bekendmaking van Trump de burgerlijke autoriteiten op de Golan-hoogvlakte opdracht gegeven de schuilkelders gereed te maken. Volgens het leger is er "ongewone activiteit" van Iraanse troepen aan de andere kant van de grens. Het leger heeft reservisten opgeroepen. De Golan-hoogvlakte werd in 1967 door Israël op Syrië veroverd.

De Israëlische premier Netanyahu juicht het besluit van Trump toe, maar Israël is ook bang dat het leidt tot het oplaaien van de conflicten aan de Syrische grens.

Israël zegt dat Hezbollah en Iran wapens aan de grens verzamelen met het doel Israël aan te vallen. Premier Netanyahu heeft benadrukt dat Israël elke aanval op zijn grondgebied krachtig zal beantwoorden.