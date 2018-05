Songfestival in gebarentaal? Zo'n liedje vergt veel voorbereiding

De Israëlische zangeres legde eerder al uit waarom ze dat geluid in haar nummer gebruikt. "Iemand die een lafaard is, noem je in het Engels chicken. Zij werd vroeger op school altijd gepest, want ze was te dik en werd niet geaccepteerd. Ze pakt die pestkoppen van toen terug door dat kippengeluid te imiteren", vertelt Songfestivaldeskundige Cornald Maas.

Hij merkt dat er steeds minder loze liedjes tussen de inzendingen zitten. "Wat me opvalt bij de nummers die de laatste jaren heel erg hoog eindigden, is dat het nummers waren met een echt verhaal. Dat werd dan ook in het lied en in de performance gecommuniceerd."

Als voorbeeld neemt hij de winnaar van vorig jaar, de Portugees Salvador Sobral. "Die was voor heel veel mensen niet te verstaan. Maar de boodschap, het gebroken hart waarover hij zong, kwam kennelijk aan. Het is een optelsom van een verhaal en persoonlijkheid."