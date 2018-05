Weer stadsbus uitgebrand in Rome: de 34e in anderhalf jaar

Met een brandblusser uit de bus, en later met die uit een plaatselijk café, ging de chauffeur de eerste vlammen te lijf. Later kreeg hij hulp van drie brandweerploegen. Het mocht niet baten: de bus is compleet uitgebrand.

De brand is niet aangestoken. Volgens eerste berichten is kortsluiting de oorzaak, maar in de Italiaanse pers wordt gesproken van een dieperliggende verklaring: de bus- en tramvloot van openbaarvervoerbedrijf Atac is ernstig verouderd. Bovendien wordt er steeds minder geïnvesteerd in onderhoud. Geldgebrek is een probleem van meer publieke diensten in Italië.