Nieuwe getuigen De Punt waren zelf niet betrokken bij bevrijding

De drie nieuwe getuigen in het proces over de treinkaping bij De Punt in 1977 waren zelf niet betrokken bij de bestorming van de trein en de bezette basisschool in Bovensmilde. Dat heeft een van de drie, oud-marinier Ingo Piepers, gezegd in het interviewprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1.

Vanmorgen kwam via de Volkskrant naar buiten dat drie voormalige officieren hebben getuigd dat de mariniers destijds van hogerhand opdracht hebben gekregen om ervoor te zorgen dat de kapers geen krijgsgevangenen zouden worden. Het zou niet de bedoeling zijn geweest dat ze voor de rechtbank zouden komen.

Piepers is de enige die nu openlijk zegt dat hij een van die drie getuigen is. Hij is in 1980 bij het korps mariniers begonnen en had dus niets te maken met de bevrijdingsacties. Hij zei in 1 op 1 tegen Sven Kockelmann dat hij, en de twee andere getuigen, het verhaal meerdere keren hebben gehoord.

Misplaatste loyaliteit

De bron van Piepers' verhaal is de commandant die in 1977 de leiding had over het bevrijden van de gegijzelde basisschool. De commandant zelf wil niet getuigen, zei Piepers. "Ik denk dat hij bang is. Het is een misplaatste loyaliteit aan zijn voormalige collega's, misschien ook wel het korps mariniers, en dat is ongepast."

Deze commandant kon zich niet vinden in de opdracht om de kapers te executeren en daarom overhandigde hij hen aan justitie. Hij zou de opdracht hebben genegeerd. "Zoals het hoort", zegt Piepers. Dat zou verklaren waarom er in de trein wel kapers zijn gedood en in de school niet.

De acties bij de school en in de trein waren volgens Piepers één operatie en daarom is hij ervan overtuigd dat ook de commandanten van de bestorming van de trein dezelfde opdracht hadden gekregen.

De mariniers die tijdens het proces zijn gehoord hebben de verhalen over een opdracht tot executie afgedaan als 'klinkklare onzin'. Piepers is ervan overtuigd dat zij zijn beïnvloed. De mariniers zouden door ambtenaren van Defensie zijn voorbereid op hun verhoor. Advocaat Liesbeth Zegveld heeft daarom in december aangifte gedaan van beïnvloeding van getuigen. Zij vertegenwoordigt een aantal nabestaanden van gedode kapers.

Merkwaardig

De commandanten van destijds zijn nooit gehoord. Piepers noemt dat "merkwaardig". Hij zegt dat hij van Zegveld heeft begrepen dat zij nu ook hen wil oproepen om te getuigen, inclusief de commandant die Piepers heeft gesproken. Ze zal hen vragen wat hun instructies waren en hoe ze hebben gehandeld.

Een aantal van die leidinggevenden heeft vorig jaar wel een interview gegeven aan De Telegraaf. Daarin ontkennen ze de opdracht van hogerhand. Piepers zegt dat ze samen hun verhaal in elkaar hebben gezet. "De commandant van wie wij het verhaal hebben gehoord is de dag voor publicatie gebeld met de mededeling: er komt morgen een verhaal van ons in de krant. Dat is de versie die de wereld in gaat, dat is het verhaal dat wij naar buiten toe gaan uitdragen."

Piepers heeft zijn verklaring afgelegd omdat hij vindt dat er recht moet worden gedaan. "Het is toch bizar dat we als Nederlandse staat geweld inzetten en daarbij zelf de wet overtreden?"

