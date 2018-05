Rabobank stopt met scanner voor internetbankieren

Klanten van Rabobank hoeven binnenkort geen kastje meer te gebruiken om in te loggen bij internetbankieren of om betalingen goed te keuren. De bank begint met het uitfaseren van de Rabo Scanner.

Volgens de bank is het niet meer nodig om met een apart kastje betalingen te verifiëren en zijn er tegenwoordig met behulp van de smartphone andere manieren voor. "Je kunt hierbij denken aan 5-cijferige inlogcodes, het lezen van een vingerafdruk of hand- en gezichtsherkenning, in combinatie met allerlei monitoringsmogelijkheden", zegt directielid Bart Leurs tegen De Telegraaf.

De Rabo Scanner is 3,5 jaar geleden ingevoerd als opvolger van de Random Reader. Het apparaatje leest kleur-codes en geneert daarna een signeercode.

Ook bij ING is de manier waarop klanten inloggen aan het veranderen. Eind dit jaar verdwijnen bij de bank de TAN-codes die jarenlang nodig zijn geweest om te internetbankieren. ABN Amro houdt voorlopig vast aan de aparte e.dentifier-kastjes, al kunnen klanten wel steeds meer zaken regelen in de app zonder het apparaat.