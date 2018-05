Columnist Özcan Akyol weigert nominatie Pim Fortuyn Prijs

AD-columnist en schrijver Özcan Akyol heeft zijn nominatie voor de Pim Fortuyn Prijs 2018 teruggegeven. Volgens de krant doet hij dat na een "hausse aan kritiek vanuit rechts-extremistische én linkse hoek".

De schrijver kreeg via sociale media veel woede over zich heen vanwege zijn nominatie. Zo werd hij volgens het AD een nestbevuiler genoemd, en zou hij niet in aanmerking mogen komen omdat hij tegen de islam zou zijn.

Akyol zegt dat hij de nominatie waardeert, maar dat hij denkt dat andere genomineerden meer in aanmerking komen voor de prijs. "De prijs is verbindend bedoeld, maar leidt helaas tot polarisatie." De columnist was volgens jurylid Joost Eerdmans genomineerd omdat hij "al jaren onverbloemd en autonoom over de multiculturele samenleving schrijft".

De Pim Fortuyn Prijs is een jaarlijkse prijs voor mensen die strijden voor het vrije woord en stelling durven te nemen in het maatschappelijk debat. Naast Akyol zijn ook hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, directeur van de Balie Youri Albrecht en columnist Theodor Holman genomineerd.

In 2015 werd de prijs voor het eerst toegekend, aan Afshin Elian. In 2016 ging de prijs naar Leon de Winter en vorig jaar naar Ebru Umar.