Italianen kunnen geen regering vormen. Verkiezingen lijken onvermijdelijk

Het is ruim twee maanden na de verkiezingen in Italië nog niet gelukt om een regering te vormen. Vandaag voerde president Sergio Mattarella een nieuwe, en mogelijk laatste gespreksronde met de partijen.

Het lijkt er meer en meer op dat de Italianen opnieuw naar de stembus moeten. De leider van de rechts-populistische Lega, Matteo Salvini, zegt dat wat hem betreft in juli al nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden. Mattarella ziet daar als leider van de coalitiegesprekken niets in.

Pogingen om een nieuwe regering te vormen liepen de afgelopen twee maanden op niets uit. De Vijfsterrenbeweging werd de grootste bij de verkiezingen, maar samenwerken met andere partijen zat er niet in. De tweede partij, de rechtse Lega, wil alleen in een regering waar ook bondgenoot Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi deel van uitmaakt. De Vijfsterrenbeweging weigert echter samen te werken met Berlusconi.

'Alle opties geprobeerd'

Een rechtse coalitie zit er voor de Lega sowieso niet in. Samen met Forza Italia en Fratelli d'Italia komt Salvini niet aan een meerderheid. Een samenwerking met de Democratische Partij van Mattarella om toch aan een meerderheid te komen ziet niemand zitten. De huidige regeringspartij wil na de verpletterende verkiezingsnederlaag trouwens ook zelf in de oppositie.

Vijfsterren-leider Luigi de Maio probeerde afgelopen week de rechts-populisten toch nog tegemoet te komen. Hij wilde de samenwerking aangaan als hij aan het hoofd van de regering kwam te staan. De Lega ging daar niet mee akkoord.

"Letterlijk alle opties zijn geprobeerd", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Het enige dat zo ongeveer nog overblijft is een nieuwe gang naar de stembus."

Regering van nationale eenheid

Mattarella vindt juli daar niet geschikt voor. Hij is bang dat de begroting voor 2019 dan niet rondkomt. De president stuurt daarom nu eerst aan op het instellen van een tijdelijke regering van nationale eenheid. Die zou de begroting moeten vaststellen en dan in december weer opstappen, waarna er nieuwe verkiezingen kunnen komen.

De kans dat die tijdelijke regering er komt is alleen klein. Het parlement moet ermee instemmen, maar de Vijfsterrenbeweging en de Lega hebben gezegd dat sowieso niet te willen. Als er geen meerderheid voor is, dan komen er wel verkiezingen. Mogelijk in juli, en anders in het najaar, zegt Mattarella.

Of een nieuwe stembusgang de politieke patstelling in Italië gaat oplossen, is maar de vraag. "De laatste peilingen wijzen erop dat er dan opnieuw een patstelling komt", zegt Marghadi. "Het hele feestje begint dan dus van voren af aan."