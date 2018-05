Gezichtsherkenning politie Wales identificeerde duizenden onterecht als crimineel

De gezichtsherkenning die de politie in Wales tijdens de Champions League-finale in Cardiff vorig jaar heeft ingezet, identificeerde 2000 mensen onterecht als crimineel. Ruim 90 procent van resultaten werd na controle als fout bestempeld.

De politie in Zuid-Wales begon met een proef waarbij camera's gezichten in het publiek scanden. Zo'n 170.000 mensen kwamen in juni naar de hoofdstad voor de finale tussen Real Madrid en Juventus. 2470 mensen werden door de camera's geïdentificeerd als crimineel, maar van hen stonden er maar 173 op een zwarte lijst. De politie heeft geen mensen opgepakt die door de technologie onterecht als criminelen werden herkend.

Daarna heeft de politie gezichtsherkenning ook ingezet bij een bokswedstrijd, een concert en een rugbywedstrijd. In totaal leidde de inzet van de techniek tot 450 arrestaties.

Slechte beeldkwaliteit

Volgens de politie komt het hoge percentage missers doordat de beelden van slechte kwaliteit waren. Het was de eerste keer dat de technologie grootschalig werd ingezet.

De politie zegt voorzichtig te zijn met de nieuwe technieken, maar vindt het wel belangrijk om die te gebruiken. "We weten dat grote sportevenementen en drukbezochte plekken potentiële doelwitten zijn voor terroristen", zegt de politiecommissaris tegen de BBC. "We hebben de technologie nodig om tienduizenden mensen te beschermen."

93 verdachten in Nederland

Sinds 2016 spoort ook de Nederlandse politie verdachten op met gezichtsherkenning. Wanneer rechercheurs een verdachte op een foto of filmpje willen identificeren, kunnen ze de foto door grote databases halen om te kijken of er een overeenkomst is. In 2017 werd bekend dat de politie 93 verdachten op deze manier heeft geïdentificeerd.