'Een kleuter weet dat dit niet klopt', waarom wantrouwen we misdaadcijfers?

Veel twitteraars denken dat er geen sprake is van een echte daling, maar dat er alleen minder aangifte wordt gedaan, "omdat dat toch geen zin heeft". Maar het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar de ervaringen van burgers en slachtoffers. "En daarin zie je ook dat de afgelopen 10 à 15 jaar steeds minder mensen, naar eigen zeggen, het slachtoffer zijn. Dat is ongeacht of ze aangifte doen bij de politie", zegt Maarten Bloem van het CBS. "Dat is echt wel een teken dat de afgelopen 15 jaar heel wat traditionele criminaliteit tegen burgers verdwenen is."

Tv-land

Tegelijkertijd erkent de onderzoeker dat de cijfers niets zeggen over de impact van misdrijven. "Een liquidatiepoging naast een basisschool krijgt natuurlijk heel veel aandacht. Dat kan ook voor veel angst zorgen." Bloem geeft daarmee een voorzet om naar de rol van de media te kijken.

Daar heeft massapsycholoog Jaap van Ginneken wel wat over te vertellen. Volgens hem is het gevoel van onveiligheid onder de mensen groter dan ooit en dat is mede te wijten aan de elektronisering van de mediavoorzieningen. "Dat begon al met de ontwikkelingen in tv-land. Beelden, live en in kleur, zijn heel indringend."

Dankzij het internet en smartphones zijn zulke beelden steeds makkelijker te zien. "Alles wat erg is, kunnen wij onmiddellijk zien, van over de hele wereld. Als er iemand in Hawaiï wordt doodgeschoten, zien wij dat direct. Dat versterkt het onveiligheidsgevoel." Een dergelijk sterker onveiligheidsgevoel zou ertoe kunnen leiden dat mensen iets denken in de trant van: 'die CBS-cijfers kunnen niet waar zijn'.