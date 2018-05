Criminaliteit in Nederland gedaald naar niveau van 1980

Het aantal geregistreerde gevallen van criminaliteit is vorig jaar opnieuw gedaald en is nu terug op het niveau van 1980. Dat schrijft het CBS in zijn rapport Criminaliteit, slachtoffers, moord en doodslag 1948-2017. Het is voor het eerst dat het bureau de ontwikkelingen in de criminaliteit over zo'n lange periode in kaart heeft gebracht.

In het begin van deze eeuw steeg de criminaliteit in Nederland nog gestaag, maar de laatste jaren is sprake van een daling. Vorig jaar kwam het aantal geregistreerde misdrijven uit op 49 per 1000 inwoners. In de jaren 2001 en 2002 was dat nog 93 per 1000 inwoners.