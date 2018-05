Frankrijk en Duitsland willen met Britse hulp Iran-deal redden

Duitsland en Frankrijk blijven pal achter de nucleaire deal met Iran staan, ook als de Verenigde Staten eruit stappen. Dat hebben de Franse minister Jan-Yves Le Drian en zijn Duitse collega Heiko Maas gezegd op een gezamenlijke persconferentie.

Volgens Le Drian zijn beide landen samen met het Verenigd Koninkrijk vast van plan "deze deal te redden". Minister Maas zei op de persconferentie dat er geen te rechtvaardigen reden is voor terugtrekking uit het akkoord.

In het uit 2015 stammende akkoord beloofde Iran het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. Trump heeft vanaf het begin luid en duidelijk laten weten dat hij het akkoord verwerpt, maar is er nog altijd niet uitgestapt.

Hij dreigt dat nu toch te doen als niet wordt tegemoet gekomen aan zijn kritiek. Hij wil Iran kunnen straffen voor misdragingen die buiten het akkoord vallen, zoals steun aan terroristen. Ook vindt Trump dat het ballistische raketprogramma onder de overeenkomst moet vallen.

Niet duidelijk

Het is niet duidelijk of er een einde komt aan het akkoord als Amerika eruit stapt. De Iraanse president Rohani suggereerde al dat zijn land zich mogelijk ook zonder Amerikaanse steun aan de deal zal houden. Het land zal zich wel "krachtig verzetten" als de Amerikanen Iran willen verzwakken of de invloed ervan in de regio en de wereld aan banden willen leggen.

Later deze week wordt duidelijk of Amerika zich inderdaad uit de nucleaire deal terugtrekt.