Alle ponten GVB onder verhoogd toezicht na ongeluk Amsterdam

Alle pontjes van de Amsterdamse vervoerder GVB komen onder verhoogd toezicht te staan. De Inspectie Leefomgeving en Transport neemt de maatregelen omdat er gisteren bij de pont van Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Centraal dertien mensen lichtgewond raakten. De boot voer met hoge snelheid tegen de kade.

Het GVB heeft pontjes op het IJ en ponten die varen over het Noordzeekanaal. Naast het ongeluk gisteren zijn er meerdere ongelukken gebeurd met de pont op het IJ, meldt NH Nieuws. Kennelijk zijn er ook twijfels over de andere veerdiensten van het GVB. De inspectie kon niet vertellen welke precieze incidenten reden waren voor een uitgebreider onderzoek.

Ingrijpen als iets niet deugt

Maatschappij Voor Beter OV had de inspectie om een onderzoek gevraagd. Volgens de instelling zijn de veerdiensten van het GVB niet veilig. "Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, moet de slotsom luiden dat het GVB niet in staat is gebleken de veiligheid van zijn veerdiensten te waarborgen", staat in een bericht op de website van Maatschappij Voor Beter OV.

Een woordvoerder van de inspectie laat weten dat niet alle pontjes "van beneden naar boven" worden doorgelicht, maar ze staan wel onder verhoogd toezicht. "We grijpen meteen in als er iets niet deugt."

Volgens de woordvoerder moet de pont waarmee gisteren het ongeluk gebeurde worden gerepareerd. De GVB heeft een bedrijf ingehuurd om een reparatie uit te voeren. "Daar is vanuit ons toezicht op", zegt de inspectie.