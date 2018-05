Pont ramt kade bij station Amsterdam: dertien gewonden

De pont van Amsterdam-Noord naar Amsterdam Centraal is vanmiddag met hoge snelheid tegen de kade opgevaren. Bij het ongeluk zijn dertien mensen lichtgewond geraakt.

Volgens het gemeentelijk vervoerbedrijf kon de pont mogelijk niet remmen door een technisch defect. "We hebben het idee dat de linker schroef kapot is, maar dat moeten we goed onderzoeken", zegt een woordvoerster van het GVB tegen NH Nieuws en AT5.

De schipper heeft een blaastest moeten doen. Hij had niet gedronken.

Zwangere gecontroleerd

De politie meldt dat twee gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht: een vrouw om haar zwangerschap te laten controleren, een ander met een gebroken pols.

Volgens een ooggetuige was het een flinke knal. Hij meldt dat flink wat mensen het stuur van hun fiets in hun buik hebben gekregen.