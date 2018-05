Huizen vallen ten prooi aan vulkaan Hawaï, 1700 mensen geëvacueerd

De 37-jarige Amber Mukuanane kon op tijd wegkomen met haar twee kinderen. Ze vertrok afgelopen vrijdag toen er ineens stoom uit haar tuin opsteeg. Een dag later ontdekte ze via bewegingssensoren in haar huis dat de lava het gebouw al had bereikt.

"Mijn kinderen hebben nog niet helemaal door dat ons huis weg is", vertelde ze. "Mijn zoontje vraagt steeds: 'Mama, wanneer gaan we weer naar huis?'"