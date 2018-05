Toch geen verborgen kamers in tombe Toetanchamon

Na lang en uitgebreid onderzoek is definitief vastgesteld dat er geen verborgen kamers zijn in de graftombe van de Egyptische farao Toetanchamon.

Een team van Italiaanse archeologen maakte begin dit jaar opnamen met radarapparatuur die door de grond heen kan meten, een zogenoemde bodemradar. Dat onderzoek "heeft aangetoond dat er geen kamers of sporen van deurposten of drempels aanwezig zijn", zegt de Egyptische minister van Oudheden.

Mummie Nefertiti

De Britse egyptoloog Nicholas Reeves kwam drie jaar geleden na gedetailleerd onderzoek van foto's en scans van de noordelijke grafmuur met het nieuws dat er mogelijk een verborgen opening in de muur zou zitten. Die zou naar een andere kamer leiden, waar hij de mummie van koningin Nefertiti vermoedde. Zij was de stiefmoeder van Toetanchamon en haar graf is nooit gevonden.

Een Japanse scan met een bodemradar ondersteunde in 2015 aanvankelijk zijn vermoedens. Maar een jaar later werden bij een tweede scan geen bewijzen voor een verborgen ruimte gevonden. Nu ook de derde scan daar geen bewijzen voor heeft gevonden, is definitief vastgesteld dat de graftombe van Toetanchamon geen verborgen kamers bevat.

Pleisterwerk

"Het is teleurstellend, maar dit is het resultaat", zei onderzoeksleider Franco Porcelli. Dat de resultaten van de eerste scan wel leken te wijzen op het bestaan van verborgen ruimtes, wijt hij aan een reflectie van het radarsignaal. De onderzoekers denken dat het beschilderde pleisterwerk de signalen reflecteerde.