Politie Den Haag: uitvoerig onderzoek naar man die drie mensen neerstak

De politie in Den Haag laat weten dat het uitvoerig onderzoek doet naar de achtergronden van de man die gisteren in Den Haag drie mensen neerstak. Zijn woning is doorzocht en de politie zegt dat alle "verbale uitingen" die de man deed deel uitmaken van het onderzoek.

Gisteren zei de politie dat de 31-jarige man bij hulpverleningsinstanties alleen bekendstond vanwege verward gedrag. Burgemeester Krikke liet weten dat "er op dit moment geen signalen zijn dat er meer speelt dan dit".

Opvallend

"Dat de politie nu zegt dat er uitvoerig onderzoek wordt gedaan, is opvallend", zei NOS-verslaggever Robert Bas op NPO Radio 1. "Inmiddels zijn er getuigen die zeggen dat de man 'Allahoe akbar' riep. Omroep West sprak met een getuige die zei dat de man iemand de keel probeerde door te snijden. Het is interessant om te kijken of hij banden had met radicale moslims."

Bas wijst erop dat Den Haag in het verleden een aantal radicale groepjes heeft gekend, zoals begin deze eeuw de Hofstadgroep en enkele jaren terug een groep IS-aanhangers. Daar zaten ook mensen bij met psychische problemen, vertelden advocaten hem indertijd.