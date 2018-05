Grilligheid zon en wind bedreigt stabiliteit elektriciteitsnet

Het is een grauwe grijze ochtend op 30 april met miezerende regenbuitjes. De zon nergens te bekennen en het waaide niet of nauwelijks. Dat kan in april, maar, het weer was anders dan de weersvoorspellingen van de energiebedrijven in Nederland en dat leidde tot een acuut stroomtekort.

Een reconstructie:

Terwijl energiebedrijven als Nuon, Essent en Eneco elektriciteit hebben ingekocht, constateert de landelijk netbeheerder Tennet aan het begin van dag dat er iets helemaal fout dreigt te gaan. Het gebrek aan zon en wind zorgt ervoor dat het aanbod van groene elektriciteit zo goed als wegvalt. Bovendien is het zo donker dat veel mensen de lampen aandoen in huis of op kantoor.

Even na 09.00 uur doet Tennet een oproep om noodvermogen de deur uit. Het elektriciteitsnet in Nederland dreigt in onbalans te raken. "Dan gaan er dingen ernstig mis, gaan er systemen ondersteboven en worden er gebieden in Nederland van het net gehaald," vertelt Mel Kroon, bestuursvoorzitter van Tennet in de landelijke registratieruimte waar het elektriciteitsnet op 50 hertz wordt gehouden.

Bedrijven worden daarom opgeroepen om noodvermogen beschikbaar te stellen om het dreigend tekort aan elektriciteit op te vangen. Tennet koopt noodvermogen in bij energiecentrales voor dit soort gevallen. Rond half elf is iedereen door het noodvermogen heen en een oproep om nog meer te leveren, zorgt ondanks de lucratieve vergoeding niet voor genoeg aanbod.

Alert emergency

Tennet doet daarom een zogenoemde "alert emergency" de deur uit en koopt massaal honderden megawatts elektriciteit op in Duitsland en België. Voor veel geld, dat wordt afgewend op de bedrijven die te weinig hebben ingekocht. Het systeem werkt, maar het is alle hens aan dek bij Tennet.

Pas rond 15.30 uur komt het bericht dat de situatie weer normaal is. Het was ruim twee jaar geleden dat Tennet op zo'n grote schaal moest ingrijpen om te voorkomen dat het net in onbalans raakt, maar de eerste keer dat dit te koppelen is aan het gebrek aan zon en wind.