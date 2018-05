Grote Griekse banken scoren redelijk bij stresstest ECB

De vier grootste banken van Griekenland hebben een stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) goed doorstaan. Er zijn geen grote problemen naar voren gekomen. Nieuwe kapitaalinjecties zijn waarschijnlijk niet nodig.

Uit de stresstest blijkt dat de kapitaalbuffers van de Alpha Bank, Eurobank, NBG en Piraeus Bank redelijk op orde zijn. In het slechtste economische scenario dat is onderzocht raken de banken in 2020 in totaal 15,5 miljard euro kwijt.

De Piraeus Bank is er van de vier banken het slechtst aan toe. Topman Megalou zegt in reactie op de stresstest dat hij maatregelen wil nemen om de financiƫle stabiliteit van zijn bank te verbeteren.

Noodsteun

De ECB voerde de stresstest uit om te kijken hoe de banken ervoor staan, in aanloop naar het einde van de Europese noodsteun voor Griekenland. Het huidige ESM-programma loopt tot 20 augustus. In de zomer wordt de balans opgemaakt en bekeken of Griekenland financieel weer op eigen benen kan staan of dat er een nieuwe lening nodig is.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Brussel willen dat Griekenland voor de zomer 88 hervormingen heeft doorgevoerd, waaronder aanpassingen aan het belastingsysteem en privatiseringen. Alleen dan willen zij met Athene afspraken maken over vermindering van het financieel toezicht en een mogelijke verlichting van de schuldenlast. ESM-topman Klaus Regling zei in maart dat de Grieken al een aantal maatregelen hadden genomen, maar dat er nog paar moeilijke stappen in het verschiet liggen.

Het ESM-programma is het derde steunprogramma voor Griekenland. In totaal heeft het land sinds 2010 zo'n 272,7 miljard euro gekregen aan noodhulp. Het IMF droeg daar 31,1 miljard euro aan bij. De rest komt van eurolanden, het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (ESFS) en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Stresstest

Ook banken in andere eurolanden worden onderworpen aan een stresstest door de ECB. De resultaten daarvan worden bekend in november.