Milieuclubs: kabinet moet Schiphol beperken

Schiphol mag niet verder groeien en het kabinet moet maatregelen nemen om burgers en het milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de luchtvaart. Dat staat in een manifest dat is opgesteld door Greenpeace, Natuur en Milieu en de Natuur- en Milieufederatie Noord Holland.

Het kabinet wordt ook opgeroepen om een eind te maken aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart. De milieuorganisaties wijzen erop dat er geen accijns geheven worden op kerosine en geen btw op tickets. Dat leidt volgens de opstellers tot oneerlijke concurrentie met schonere alternatieven zoals de trein.

Abnormaal goedkoop

De milieuorganisaties zeggen dat veel mensen zich afvragen waarom 'een ticket voor de meest milieubelastende vorm van transport zo abnormaal goedkoop kan zijn'.

Ze stellen verder dat vliegtuigen nu slechts 1 procent per jaar zuiniger worden, terwijl de luchtvaart met meer dan 5 procent per jaar groeit. De effecten van schadelijke stoffen die vliegtuigen uitstoten, zoals ultrafijnstof, worden volgens hen onderschat.

Schiphollen

Ze vrezen dat burgers die de groei van Schiphol willen aanvechten kansloos zijn, door de machtige aandeelhouders van de luchthaven, waaronder de gemeente Amsterdam. Het "Schiphollen van de burgers" moet ophouden, stellen ze. Met Schiphollen bedoelen ze dat normen en afspraken voortdurend worden geschonden en opgerekt.

Ook eisen ze een "eerlijke discussie" over het economisch belang van Schiphol, dat volgens hen vaak wordt overschat.

Sleuteljaar

Eind maart werd het kabinet ook al opgeroepen om het luchtvaartbeleid aan te passen. Reisorganisaties en de luchtvaartsector bepleitten toen dat Schiphol verder moet kunnen groeien.

Het manifest van de milieuorganisaties is de start van een nieuwe campagne tegen groei de Nederlandse luchtvaart. Volgens de organisaties is het een sleuteljaar voor de Nederlandse luchtvaart: er wordt gesproken over de uitbreiding van Lelystad Airport en Schiphol, en tegelijk wordt gesproken over een tickettaks.