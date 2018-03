Luchtvaartsector en reisbranche tegen kabinet: laat Schiphol groeien

Tegelijkertijd is er onenigheid tussen Schiphol en de reisorganisaties over het besluit van de luchthaven om geen extra vluchten uit geven deze zomer. TUI, Corendon en Easyjet kunnen daardoor niet meer vakantievluchten aanbieden, en zijn naar de rechter gestapt.

De luchthaven schuift de ongebruikte 'slots' uit de winter niet door naar de zomer, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Het gaat om 2700 vluchten. De rechter beslist op 5 april of Schiphol dat mag doen.

"Dit jaar hebben we besloten de vluchten niet door te schuiven, want het wordt al heel druk deze zomer", zegt een woordvoerder van Schiphol. "Er worden dit seizoen veel meer grote toestellen ingezet dan voorgaande jaren."

Ruimte

De reisorganisaties leggen zich niet bij het besluit van Schiphol neer. "Schiphol moet de capaciteit beschikbaar maken" zegt directeur van Corendon Steven van der Heijden. "Het gaat maar om een half procent van de capaciteit."

TUI en Easyjet zeggen in een verklaring dat de extra vluchten uitgevoerd kunnen worden "zonder dat het maximum aantal vluchten overschreden wordt." De reisorganisaties willen niet bevestigen of ze vluchten moeten annuleren als de rechter Schiphol gelijk geeft.

Corendon zegt in dat geval de extra vluchten uit te voeren via Rotterdam en Maastricht. De reisorganisatie zegt in ieder geval geen tickets te annuleren of al geboekte vluchten te verplaatsen naar andere luchthavens. "In principe is er weinig impact voor de reizigers."